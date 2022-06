Adolescente é apreendida com maconha em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/06/2022 14:11



Uma adolescente de 15 anos foi apreendida com oito tabletes de maconha no início da tarde desta quinta-feira (23) no Pontilhão, em São Pedro da Aldeia.

A menor foi capturada pela Polícia Militar após uma denúncia sobre tráfico de drogas na Travessa Francisco Viana. No momento da abordagem, a acusada estava com um saco de biscoito em mãos e apresentou nervosismo ao perceber a presença policial. Dentro do pacote, os agentes arrecadaram o entorpecente. A menina confirmou estar na prática ilícita e disse ser moradora de Rio das Ostras.

Ela foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), onde foi autuada e apreendida por crime análogo ao tráfico de drogas.