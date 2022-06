Política Costa do Sol

Prefeita de Saquarema e secretário estadual de Esporte prestigiam Mundial de Surfe

Manoela Peres e Alessandro Carracena deram entrevista exclusiva para a coluna Política Costa do Sol no primeiro dia do evento na Praia de Itaúna, o "Maracanã do Surfe", nesta quinta-feira (23)

Publicado 23/06/2022 18:23 | Atualizado há 19 horas