Acidente entre veículos deixa um morto em São Pedro da Aldeia

Acidente entre veículos deixa um morto em São Pedro da AldeiaLucianny Faria

Publicado 24/06/2022 14:32

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou um homem morto no início da noite desta quinta-feira (23), na Região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia, na RJ-140. Segundo relatos de quem estava no local, a vítima não estaria usando cinto de segurança no momento da batida.



Informações iniciais apontam que o motorista do caminhão, ao perceber que algumas luzes do painel do veículo estavam piscando, estacionou no acostamento e ligou o pisca-alerta. Após alguns minutos, ouviu um estrondo e, quando foi verificar, se deu conta da colisão. No carro, além da vítima fatal – que bateu com a cabeça no para-brisas -, também estava uma mulher, que saiu sem nenhum ferimento.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e até chegou à localidade, mas, conforme relatos, o motorista do carro já estava sem vida.

Segundo amigos da vítima, que também estavam na rodovia, o homem, que mora em Saquarema, estava em São Pedro da Aldeia e teria ingerido bebida alcoólica. Ainda conforme relato de um dos amigos, ele teria recebido uma ligação de sua esposa e “mesmo cansado decidiu ir dirigindo para casa”. Não se sabe se ele dormiu ao volante



Contudo, nada ainda foi confirmado. O corpo será levado ao IML de Cabo Frio. Até o fechamento da matéria, a família da vítima ainda não sabia do acidente.