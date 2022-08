Um homem foi preso na ação. Os comparsas conseguiram fugir em um Fiat Toro de cor branca - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/08/2022 12:05

A Polícia Militar recuperou, no final da manhã da última sexta-feira (29), uma carga de cigarros roubados na empresa Souza Cruz, no bairro Recanto do Sol, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O crime aconteceu em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio.

Segundo a PM, os agentes realizaram um cerco tático pela região e localizaram uma van da empresa abandonada com parte do material, além de um automóvel com o restante da carga. Um homem foi preso na ação. Os comparsas conseguiram fugir em um Fiat Toro de cor branca.

A ocorrência foi registada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), Central de Flagrantes do dia.