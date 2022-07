Edição de inverno do festival gastronômico de São Pedro da Aldeia termina neste domingo (31) - ASCOM de SPA

Os amantes da boa gastronomia têm até o domingo (31) para participarem da edição de inverno do Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Com 12 estabelecimentos participantes, o circuito oferece pratos baseados nas riquezas da Lagoa de Araruama pelo preço fixo de R$30. O festival tem como objetivo estimular o comércio local, promovendo os sabores da culinária praieira e da alta gastronomia.

Para a secretária municipal de Turismo, Andrea Tinoco, a edição de inverno do Festival Frutos da Lagoa consolida o potencial turístico do circuito gastronômico aldeense. “Mais uma vez, a gastronomia aldeense é destaque para turistas, visitantes e moradores. A segunda edição do Festival Gastronômico Frutos da Lagoa encerra no próximo domingo e ainda dá tempo de saborear as delícias desse roteiro, preparado com máximo empenho para todos os paladares. Convido aos que ainda não se deliciaram a comparecer, votar e prestigiar nossa gastronomia. Ano que vem, teremos mais novidades”, declarou.

O melhor prato do Frutos da Lagoa - Edição de Inverno será escolhido por um júri técnico, formado por especialistas em gastronomia do Instituto Federal Fluminense (IFF), que irá visitar cada estabelecimento participante para avaliação. Haverá, ainda, uma votação popular feita in loco pelo cliente, via QR Code.

O evento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e os empresários do setor gastronômico. A edição de inverno do festival apresenta um circuito que passa pelos bairros Centro, São João, Estação, Campo Redondo, Praia do Sol, Boqueirão, Praia da Pitória e Nova São Pedro.