Victorino nasceu no dia 29 de julho de 1912, no Baixo Grande, em São Pedro da AldeiaDivulgação

Publicado 27/07/2022 19:29

Nesta semana, os versos e canções de Victorino Carriço serão lembrados na Região dos Lagos, data em que o poeta faria 110 anos. Ele nasceu no dia 29 de julho de 1912, no Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia. Considerado um ícone da cultura e da política, Victorino deixou um importante legado. Publicou os livros “Mar e Amar”, “Vidas Mortas” e “Se Voltares”. Também compôs hinos, como o de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo; e pertenceu a 34 associações culturais, algumas no exterior, como Itália, Argentina, Uruguai, França, Espanha, República Dominicana e México.



Sua obra e sua figura marcante também ficaram eternizadas em ruas e praças que receberam o seu nome em vários municípios da Região dos Lagos. Em reconhecimento à importância de Victorino Carriço para a Região dos Lagos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Alerj, concedeu a ele a maior honraria, a Medalha Tiradentes ‘post mortem’ em 2015.



“Meu avô era um apaixonado pela Região dos Lagos e transformava em poesia tudo o que via. Cada hino, música, poesia, tudo foi escrito com a grandeza da alma de um poeta e compositor. Victorino Carriço deixou um legado cultural imenso e tenho muito orgulho disso. Vamos homenageá-lo sempre. Ele merece”, declarou a jornalista Fernanda Carriço, que cuida da obra do avô.



“Vamos cantar as músicas dele, celebrar essa existência que nos enche de orgulho”, disse Junior Carriço, o neto músico que interpreta as canções de Victorino Carriço.



Poesia na essência



A poesia fez parte dos seus dias até os últimos anos de vida. Da janela de sua casa, “Santinho”, como era carinhosamente chamado, dedicava versos a quem passava na rua, mesmo quando já estava acamado. O poeta morreu em 2003, aos quase 91 anos. Seus amigos, familiares e admiradores poderão apreciar suas composições nas celebrações que acontecerão em Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



Confira a programação:



Arraial do Cabo



Quinta-feira (28) – Homenagem no Cinema Municipal, às 18h.



Sexta-feira (29) – Homenagem na Câmara Municipal, com hasteamento da Bandeira e execução do Hino da cidade, de sua autoria.



Cabo Frio



Sexta-feira (29) – Apresentação do músico Júnior Carriço, neto de Victorino, e recital de poesia, na Praça Gentil Gomes de Faria, Passagem, a partir das 18h.



A Prefeitura também preparou um material audiovisual em homenagem ao poeta e vai veicular nas redes oficiais do município.



São Pedro da Aldeia



A Secretaria de Cultura produziu um vídeo com a participação dos netos do poeta, Fernanda Carriço e Júnior Carriço, que falaram sobre seu avô e cantaram a canção “Voltei ao Baixo Grande”, dedicada ao bairro onde ele nasceu e viveu até sua juventude. O vídeo será veiculado nas redes sociais e site da Prefeitura.