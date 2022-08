O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/08/2022 13:00

Um homem, identificado como W.P., foi preso com uma pistola calibre 380 com numeração suprimida e 12 munições na noite do último sábado (30), durante uma partida de futebol no Campo do Cruzeiro, no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados no local após receberem informações sobre o elemento armado. O criminoso tentou se desfazer da arma ao perceber a presença dos agentes, mas foi capturado.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito.