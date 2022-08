Durante a troca de tiros, um dos acusados, conhecido pelo vulgo RF ou Mata Rindo, conseguiu fugir - Divulgação

Publicado 01/08/2022 15:13

Um elemento foi preso após troca de tiros com a Polícia Militar, neste domingo (31), no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência policial, uma guarnição recebeu informação que elementos estariam abordando carros e mandando abaixar o farol na Rua Sete, em um automóvel de cor preta, onde guardavam drogas e possivelmente arma de fogo.



Chegando no local os agentes localizaram e abordaram um carro modelo Fiat Brava de cor preta. Dois elementos foram rendidos, sendo um de posse de arma de fogo e outro com saco contendo material entorpecente. Em seguida, ao dar voz de prisão aos mesmos, guarnição foi surpreendida por outros elementos que efetuaram disparos de arma de fogo, onde reagiu a agressão.



Durante a troca de tiros, um dos acusados, conhecido pelo vulgo RF ou Mata Rindo, conseguiu fugir.



O outro foi encaminhado para a 125ªDP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. O carro, 2 aparelhos celulares, 60 buchas de maconha, 1 pistola e dois carregadores com munições foram apreendidos.