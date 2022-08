Frame do filme Rosa, em exibição na Mostra Prateado de Cinema. En La Barca Jornadas Teatrais, 2022 - ASCOM de SPA

Publicado 09/08/2022 17:07

A 1ª Mostra Prateado de Cinema, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, chega trazendo a oportunidade para moradores e visitantes prestigiarem produções de cineastas da Região dos Lagos. O evento será realizado a partir desta sexta-feira (12), até o domingo (14), no Solarium Eventos, no bairro Balneário. A programação oferece três dias de sessões de cinema gratuitas e rodas de conversa com os diretores dos filmes.

A proposta das rodas de conversa é promover um debate entre o público, diretores e organizadores, ao final de cada sessão. Os interessados em participar devem preencher o formulário de interesse.

De acordo com a secretária de Turismo, Andrea Tinoco, o evento busca atrair público de toda a Costa do Sol, além de turistas e visitantes. “A 1ª Mostra Prateado de Cinema vai apresentar incríveis produções de audiovisual da Costa do Sol. Com temas altamente interessantes, estas produções falam muito da nossa região e da nossa história. Uma ação bem pensada, gratuita, aberta para uma roda de conversa com os produtores dos trabalhos apresentados. Vale a pena conferir”, afirmou.

Pedro Miguel Figueiredo, um dos organizadores do evento, falou sobre a iniciativa. “Os filmes versam, em maioria, sobre o patrimônio cultural da Região dos Lagos, sobre a memória de atores sociais que foram importantíssimos para a construção desse território e que a maioria da população não conhece. Entendemos que o cinema tem esse papel, de transmitir conhecimento de forma lúdica para a população, e por isso a Mostra Prateado convida a participação de todos”, disse.

O Solarium Eventos está localizado na Avenida Porto Feliz, nº 90, no Balneário São Pedro.

Confira a programação completa da 1ª Mostra Prateado de Cinema:

Sexta-feira (12)

19h – “Cheiro de Peixe”, de Mayara Árvore

19h10 – “Tainha na Terra do Sal”, de Lara Longobardi

20h30 – “Homens do mar e outras histórias de pescador”, de Taz Mureb

Após – Roda de conversa com os Diretores

Sábado (13)

18h – “Ilê Asé Iya Oju Omi 20 anos de Tradição”, de Saulo Sergio e Mariana Cavalcanti

19h – “Reis do Sagrado”, de Lucas Muller

19h40 – “Um Certo Senhor Gabriel”, de En La Barca Jornadas Teatrais

Após – Roda de Conversa com os Diretores

Domingo (14)

17h – “Cartas para Amena”, de Aline Moschen

17h40 – “Rosa”, de En La Barca Jornadas Teatrais

18h20 – “No Ritmo do Jongo”, de Jiddu Saldanha

Após – Roda de Conversa com os Diretores