Serão mantidas as linhas já existentes na cidade com a passagem no valor de R$ 2,50 - Divulgação da Prefeitura

Publicado 08/08/2022 19:36

Na Região dos Lagos, os horários do novo transporte público de São Pedro da Aldeia, que começa a circular nesta terça-feira (9), foram divulgados. Para atender estudantes e trabalhadores do município, o cronograma teve atualizações nas linhas 501, 504, 505, 510, 514 e 516. Serão mantidas as linhas já existentes na cidade com a passagem no valor de R$ 2,50.

Neste primeiro momento, o pagamento da tarifa será feito em dinheiro ou com os cartões já aceitos atualmente. Os estudantes da rede estadual terão direito à gratuidade, assim como os idosos. Os estudantes da rede municipal possuem transporte próprio da Secretaria de Educação.

O gerenciamento dos itinerários será feito pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Diretoria de Transportes. A Prefeitura Municipal garantiu a continuidade do transporte público para os moradores por meio de um processo de licitação para locação de ônibus. Todo trâmite pode ser acompanhado no Portal da Transparência. Confira os novos horários nas imagens abaixo.