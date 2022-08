Segundo a prefeitura da cidade, as investigações sobre o caso estão sendo feitas pela 125ª DP. - Reprodução/ redes sociais

Segundo a prefeitura da cidade, as investigações sobre o caso estão sendo feitas pela 125ª DP. Reprodução/ redes sociais

Publicado 23/08/2022 17:11

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado nesta terça-feira (23), na rua Silvino Pereira Damasceno, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

Segundo relatos, o lixo do local estava com muitos urubus, o que causou curiosidade nos moradores. Ao verificar o que poderia estar causando o aparecimento desses animais, acharam o bebê morto.

A Polícia Militar está no local colhendo dados e aguardando a perícia. Com as referências dadas por vizinhos, os militares tentam identificar a genitora, até o momento sem nenhuma informação que chegasse a mesma. Uma câmera de segurança próxima ao local também foi avaliada, mas estava desativada.

A ocorrência ainda está em andamento.