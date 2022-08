Traficantes são detidos pelo 25º BPM na Região dos Lagos - Ludmila Lopes (Rc24h)

Publicado 29/08/2022 14:45

Em ações contra o tráfico de drogas na Região dos Lagos, um homem foi preso e dois menores apreendidos por policiais militares do 25º BPM. As ocorrências aconteceram entre esta sexta-feira (26) e sábado (27), nos municípios de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Saquarema e Araruama.



Em São Pedro da Aldeia, durante patrulhamento pela Estrada da Boa Vista, uma guarnição identificou um homem, identificado como P.L.D.C., de 18 anos, em posse de 72 trouxinhas de maconha e 183 cápsulas de cocaína. Diante do fato, os agentes apreenderam os entorpecentes e encaminharam o criminoso para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde ele permaneceu preso.

Em Cabo Frio, foram registradas duas ocorrências com grande apreensão de drogas. Na sexta, por volta das 16h15, guarnições receberam denúncias de que na Rua Zeni Moraes de Oliveira, no Porto do Caro, um homem de camisa e bermuda preta estaria traficando entorpecentes.



Diante dos fatos, militares prosseguiram até o local e identificaram o suspeito, que era menor de idade. Ao chegarem, o abordaram e, neste momento, ele confessou ser envolvido com o tráfico e entregou a localização do restante das drogas. No total, a PM arrecadou 145 cápsulas de cocaína, 55 buchas de maconha e R$ 18 em espécie. Posteriormente, a equipe foi com o rapaz para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o mesmo permaneceu apreendido.