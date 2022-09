MPF quer saber por que Museu do Sal, em São Pedro, custou mais que o previsto e nunca foi aberto - Divulgação

Publicado 05/09/2022 18:49

REGIÃO DOS LAGOS - O Ministério Público Federal quer saber por que o Museu do Sal, de São Pedro da Aldeia, nunca foi aberto à visitação pública desde que foi inaugurado, há pouco mais de um ano e nove meses. Além disso, o órgão pede informações sobre a origem das verbas públicas (federais, estaduais ou municipais) utilizadas para a construção/funcionamento, comprovado por documento, bem como se houve prestação/aprovação das contas referentes às verbas federais utilizadas.



E mais: no despacho, o procurador do MPF, Bruno de Almeida Ferraz questiona o porquê do custeio das obras ter sido três vezes o valor previsto, com contratação de, pelo menos, três empresas distintas. A prefeitura aldeense terá 20 dias para informar o que foi solicitado.



O 1º Museu do Sal do País fica às margens da RJ-140, no bairro Balneário, e foi inaugurado em 30 de dezembro de 2020, no fim da gestão do então prefeito Cláudio Chumbinho.

O casarão do Museu Regional do Sal Manoel Maria Mattos foi construído em área doada por um empresário herdeiro dos pioneiros da indústria salineira na região. No entanto, o local que seria ponto turístico e cultural da cidade, e que iria mostrar aos visitantes imagens e objetos com as formas de produção, que teve seu auge nas décadas de 50 e 60, nunca teve as portas abertas para a população conhecer. No salão de exposição, foram colocados objetos referentes às salinas, como rodos, moinhos, carrinhos e outros, além da estátua de um salineiro em tamanho natural.