Polícia Militar recupera motos receptadas na Região dos Lagos - Ludmila Lopes

Publicado 08/09/2022 15:44

Dois homens, que estavam em posse de motocicletas receptadas, foram detidos por motopatrulhas da Polícia Militar nesta terça-feira (6), em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Ambos foram ouvidos e responderão em liberdade.



O primeiro caso aconteceu em Cabo Frio, por volta das 17h30, quando a guarnição, em patrulhamento, fiscalizou um ponto de táxi na Praça do Tangará. Neste momento, os agentes identificaram uma motocicleta sem placa e com numeração do motor suprimida. Diante disso, o dono do veículo foi detido em flagrante e conduzido à 126ª DP, onde responderá em liberdade por receptação culposa. A moto permaneceu detida.