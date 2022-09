Política Costa do Sol

'Acredito que o cooperativismo seja o caminho', diz candidato a deputado federal de Cabo Frio

Alexandre da Colônia, vereador da cidade e candidato pelo Solidariedade, participou do 29º podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (6), que contou um pouco sua história de vida, da falta de valorização da pesca artesanal e sobre estreitar a conexão com Brasília

Publicado há 2 dias