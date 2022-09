Ocorrência aconteceu nesta quarta (14) - Divulgação da PM

Publicado 15/09/2022 15:13

Na Região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia, no bairro Botafogo, a polícia apreendeu uma moto que estava sem placa nesta quarta-feira (14).

Quando patrulhavam o trecho da RJ-106 que passa pelo bairro, os agentes fizeram a abordagem no veículo, que estava sem placa com dois homens sem capacete.



Ao consultar o veículo, verificou-se que a numeração do motor estava suprimida. Os homens foram levados juntamente com a moto à 125ª DP, em São Pedro da Aldeia. O veículo ficou apreendido para perícia e os sujeitos foram ouvidos e liberados.