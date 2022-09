Blogueiro de São Pedro da Aldeia é proibido pela Justiça de se aproximar do prefeito - Divulgação

Blogueiro de São Pedro da Aldeia é proibido pela Justiça de se aproximar do prefeito Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:34

A Justiça de São Pedro da Aldeia decidiu proibir o blogueiro Carlos Vitor dos Santos Costa, o Macega, de se aproximar do prefeito da cidade, Fábio do Pastel (PL).

Na decisão, assinada pela juíza da Comarca aldeense Renata Oliveira Soares, foi determinado que Macega não chegue a uma distância menor de 100m da vítima, de sua residência e do seu local de trabalho, sob pena de crime de desobediência.

A juíza citou as declarações narradas pelo ofendido, que alegou sofrer sucessivos ataques por parte do réu, chegando a ser agredido fisicamente.

"Diante da seriedade dos fatos narrados e do comprovado risco de lesão mais gravosa, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar", escreveu a magistrada.

Relembre a agressão sofrida pelo prefeito

No dia 6 de agosto, o blogueiro conhecido como Macega, foi detido pela Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia após agredir prefeito da cidade, Fábio do Pastel (PL) . Segundo testemunhas, Fábio estava com secretários e uma comitiva para ver os ônibus alugados pela Prefeitura que começaram a fazer o transporte público na cidade na semana seguinte.