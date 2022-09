Motopatrulha da PM apreende três motocicletas em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/09/2022 16:32

Em São Pedro da Aldeia, patrulhamentos da motopatrulha da PM fiscalizaram e apreenderam três motocicletas, sendo que duas estavam com a numeração do motor suprimida e uma com registro de furto/roubo. As ações aconteceram durante diferentes horários e localidades da cidade nesta sexta-feira (23).



Inicialmente, por volta das 17h45, na Rua Manoel Pinto Pereira, a guarnição estava em patrulhamento e teve a atenção voltada para uma motocicleta do modelo Yamaha/Fazer 250. Com isso, foi realizada abordagem veicular, onde os agentes constataram que o número do motor estava suprimido. Sendo assim, o dono, juntamente do veículo, foi encaminhado à 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Lá, o acusado foi ouvido e liberado. Já o veículo permaneceu apreendido.