Defensores de Bolsonaro continuam protestando em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 01/11/2022 17:34

Em mais um dia de manifestação após derrota nas urnas, manifestantes pró-Bolsonaro interditam parte da RJ-140, em São Pedro da Aldeia, na altura da Base Aérea Naval, nesta terça-feira (1).



Cerca de 30 defensores do atual presidente, entre mulheres e crianças, seguram bandeiras do brasil e placas de apoio ao Bolsonaro no protesto antidemocrático. Assim como está acontecendo em alguns estados do Brasil, apoiadores do governo não aceitam o resultado das eleições presidenciais do último domingo (30) e a vitória do candidato da oposição, Lula.



Como é possível observar nos vídeos, a polícia está no local guiando o trânsito e alguns motoristas demonstram apoio com buzinas. No início da noite desta segunda-feira (31), o grupo também esteve na rodovia impedindo a passagem de carros, o que causou um longo congestionamento. A Salineira chegou a emitir uma nota informando que algumas linhas intermunicipais dos ônibus foram afetadas. Segundo a empresa, a circulação já foi normalizada.



Quem precisou ir de Saquarema para Maricá também encarou um longo engarrafamento devido a caminhoneiros que interditaram as vias. Segundo denúncias, a Serra do Mato Grosso e o Trevo da Ponta Negra ficaram totalmente parados.