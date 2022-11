Na ação, uma arma de fogo e cinco aparelhos celulares foram apreendidos. - Ludmila Lopes (RC24h)/ Letycia Rocha (RC24h)

Na ação, uma arma de fogo e cinco aparelhos celulares foram apreendidos. Ludmila Lopes (RC24h)/ Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/11/2022 18:15 | Atualizado 08/11/2022 18:45

REGIÃO DOS LAGOS - Um casal foi sequestrado por criminosos armados na manhã desta terça-feira (8), em São Pedro da Aldeia e resgatado pela PM no período da tarde. O caso aconteceu por volta das 9h20, na residência onde as vítimas moram, no Estrada do Pau Rachado, no bairro Cruz.

Os dois são empresárias na cidade e foram levados por cinco indivíduos. Conforme a PM, os criminosos capturaram as vítimas, as amarraram e fugiram no carro do casal, uma Pick-up L200 de cor branca. O automóvel foi localizado depois de ser incendiado nas proximidades da Lagoa de Juturnaíba, no bairro São Vicente, em Araruama.

A ação também recebeu auxílio de agentes da PRF, 35º BPM e 32º BPM. Após diligências em lugares distintos, o GAT 2, do 25º BPM, encontrou o casal. De acordo com informações preliminares da PM, os dois estão bem e, dos quatro criminosos, três fugiram e um foi capturado. Neste momento, os envolvidos estão sendo encaminhados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Na ação, uma arma de fogo e cinco aparelhos celulares foram apreendidos.