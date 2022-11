Pedreiro é vítima de tentativa de homicídio pelo patrão em São Pedro da Aldeia - Anna Clara Laurindo (Rc24h)

Publicado 08/11/2022 19:18

O pedreiro Nilton Gomes foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 11h desta terça-feira (8), em São Pedro da Aldeia. Segundo relato enviado por sua enteada ao Dia, o agressor foi o próprio contratante dos serviços da vítima, e, inclusive, é dono de um conhecido bar localizado no bairro de São Cristóvão, na cidade de Cabo Frio.



De acordo com a denúncia, Nilton havia sido contratado para trabalhar como pedreiro numa obra em São Pedro. Enquanto trabalhava no local na manhã desta terça, a vítima foi surpreendida pelo patrão que, insatisfeito com a obra, chegou com um taco de basebol em mãos. O relato aponta que o agressor golpeou o pedreiro na cabeça, e que, a situação só não foi pior porque pessoas que passavam pela rua interviram.

“O serviço poderia ser o pior possível (o que não é o caso), ele não tem direito de quase matar o outro”, disse a denunciante, contestando a agressividade do patrão.



O pedreiro, que foi encaminhado à UPA de Cabo Frio para receber atendimento, quebrou o antebraço e precisou receber diversos pontos em seus ferimentos. Sua enteada foi até a delegacia de São Pedro da Aldeia para prestar a notícia crime e efetuar o boletim de ocorrência, mas, lá, recebeu a informação de que o registro só poderia acontecer com a presença de Nilton – que estava no hospital -, e de testemunhas do fato.

O Dia tentou entrar em contato com o acusado da agressão através de seu contato pessoal e de seu estabelecimento, mas sem resposta até o momento.