A Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregará à população, no próximo ano, o maior complexo de saúde da região, a “Cidade Saúde”.



Projetado para ser referência na saúde pública em todo o estado, a Cidade da Saúde é um complexo que centralizará diversos serviços, oferecendo conforto e facilitando o acesso da população.



"Lançamos este projeto para transformar Saquarema em uma cidade modelo de crescimento em um futuro bem próximo. Estamos trabalhando com responsabilidade, priorizando uma gestão eficiente, que oferece qualidade de vida, geração de empregos, infraestrutura urbana, saúde e educação para todos.”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



A complexo contará com o novo Hospital Municipal; com capacidade para 100 leitos, enfermaria, centro cirúrgico, laboratório e ambulatórios; centro de imagem, que atenderá demandas de exames como ultrassonografia, ressonância, tomografia, além da Clínica da Mulher, Clínica da Criança, Clínica do Idoso, Centro de Reabilitação, Centro Odontológico e Creche.

"Como médico e secretário de saúde, é uma enorme satisfação poder trabalhar em projetos desse porte. Nossa gestão vem correndo muito atrás para que a população tenha qualidade nos serviços públicos oferecidos e a Cidade da Saúde vai realmente fazer a diferença!", Afirmou Pedro Ricardo, Vice prefeito e Secretário de Saúde.