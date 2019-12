O fim de ano na cidade promete ser o maior dos últimos anos. Além da tradicional queima de fogos na Igreja Nossa Senhora de Nazareth, quatro palcos serão montados em lugares estratégicos da cidade; Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa.

Os eventos começarão sábado (28), na Praça do Coração, com a Banda Pirâmide e os shows começam sempre a partir das 22 horas. No domingo (29), o sertanejo da Luan Campos toma conta do palco. E na segunda-feira (30), Glauco Zulo animará a galera cantando sucessos.

Na noite da virada, a programação começará mais cedo. Às 21 horas de terça (31), Gabriel & Luciano farão a abertura dos shows, seguidos do Grupo Sem Reznha e de Dj’s que animarão a festa antes e após a meia noite.

Além da Praça do Coração, no Centro de Saquarema, a prefeitura organizou a festa da virada na orla de Jaconé, às 22 horas, com o grupo "É Tudo Nosso", pagodeando o público do local. No Balneário de Vilatur, não será diferente; Junior Antunes comandará o palco agitando a galera. Em Sampaio, o réveillon será próximo ao Campo de Grama Sintética da Basiléa. Lá, o show será com os cantores Jeferson & Daniel.

Para garantir a segurança da população e visitantes, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, montou uma escala de serviço com reforço no efetivo de guardas civis municipais, além de trabalho em parceria com as polícias Civil e Militar. Todas as interdições no trânsito estarão sinalizadas, minimizando os transtornos para motoristas e pedestres.

Além do reforço da segurança, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde reforçarão as equipes médicas e de enfermagem no Hospital Municipal e nos Postos de Urgência da cidade.