Nesta segunda feira (16), por volta das 14h, a equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) atendeu o chamado de um acidente na Av. Saquarema, próximo à Casa & Vídeo, envolvendo um carro e uma motocicleta.

No local do acidente, a guarda descobriu uma moto furtada e seu condutor, menor de idade, foi levado pela equipe da GCM até a 124º DP, constatando que o rapaz era foragido do CRIAAD/CABO FRIO, descumprindo medida sócio educativa.

O menor será encaminhado de volta à instituição para cumprir a penalidade.