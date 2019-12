Saquarema é destaque no Karatê carioca

No último domingo, aconteceu a 3ª Etapa do Copa Maricá. A competição de alto nível técnico, conta com a participação dos melhores atletas de Karatê do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

A Equipe de Saquarema fez bonito e com apenas 9 competidores voltou pra casa com mais de 15 medalhas.

Giovanna Henrique, Yasmin Loureiro, Gabriel Vogel, Heloísa Oliveira, Claro Borges, Camilla Kelli, Thawany Kalyta, Matheus Santos, Luan Havella e seus técnicos Ana Paula Rodrigues e Fred Taquini não terão folga nem nas férias e se preparam para suas próximas competições no Campeonato Estadual e na Seleção Carioca.