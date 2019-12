Saquarema é o bicho

Aqueles bichinhos corajosos e lindos que aparecem nos programas e comerciais de TV, não nascem preparados para estarem nas telinhas.

Assim como os atores fazem seus cursos de teatro, os bichos passam por um treinamento. E uma das pessoas que faz isso melhor no país é o Russo. Hoje, um dos mais conceituados adestradores e treinadores de animais do Brasil.



Russo veio de Bom Jesus do Itabapoana para servir ao exército no Rio em 2011 e saiu do exército em 2013, quando fez um seminário de adestramento e veio morar e trabalhar em Saquarema, na Guarda Civil Municipal, como agente de trânsito.

Como nada é por acaso, por meio da Guarda, Russo foi convidado para fundar e ser instrutor do canil de operações de Arraial do Cabo, onde ajudou a adestrar a cadela Toya e outros cães.

O trabalho do adestrador com a cadela Toya se destacou tanto, que ele começou a ser convidado para treinar animais que participam de programas e comerciais de TV e novelas.

Participou com um galo “Zé, o Garnizé” do quadro “Se vira nos ‘30”, do Domingão do Faustão e também foi algumas vezes ao Programa do Ratinho para mostrar suas habilidades.



Quando ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro deste ano, comovido com a tragédia, Russo e a cadela Toya receberam ajuda financeira e, de maneira voluntária, foram à cidade para ajudar no resgate, achando 6 corpos em 4 dias.



No caso da turista Fabiane Fernandes, desaparecida por dias em Arraial, ele foi chamado para auxiliar na busca e em 4 horas de trabalho, ele e Toya encontraram o corpo da vítima.

Ele e Toya receberam a medalha de honra ao mérito do município.

Russo largou sua carreira na Guarda e agora se dedica apenas aos animais. Suas conquistas com a profissão de adestrador são diversas.

Sua porquinha, a Lady, participou da novela “A Dona do Pedaço”, sua gatinha de “Éramos Seis” e vários outros bichos participam de comerciais e estão no Guiness Book.

Russo e seus bichinhos se dedicam todos os dias para novos desafios, atuando com coragem ou criatividade e fofura.