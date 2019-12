Prefeitura de Saquarema oferece 20% de desconto no IPTU

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, pelo segundo ano consecutivo, disponibilizará o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2020, Taxa de Foro e demais tributos municipais de forma on-line.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, a cota única do IPTU com desconto de 20% é válida até 31 de janeiro. Quem quitar os tributos em cota única no mês de fevereiro terá desconto de 10%. Os pagamentos efetuados a partir de março não terão descontos.

Para 2020, a Prefeitura oferece a opção de parcelamento do IPTU em até 10 vezes, com o primeiro vencimento no dia 31 de janeiro. Já a Taxa de Foro poderá ser parcelada em até 4 vezes, com primeiro vencimento em 31 de janeiro.