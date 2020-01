Saquarema reforça a segurança

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública aderiu, em novembro do ano passado, às estratégias de trabalho do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

O programa propõe a parceria PMERJ/GCM Saquarema com a criação dos Postos Integrados de Segurança Pública, em que a Guarda Civil ocupará, liberando 12 policiais da PMERJ para o cumprimento de suas funções constitucionais, como trabalho ostensivo nas ruas da cidade.

A Operação, que é delegada pelo Estado, ainda não foi formalizada, mas já está funcionando em dois dos quatro postos previstos inicialmente para serem modificados no município. Os bairros de Sampaio Corrêa e Vilatur já contam com o trabalho integrado das equipes.

A Secretaria de Segurança se prepara para que em fevereiro o programa já esteja funcionando efetivamente nos postos de Bacaxá e Jaconé.

“Com essa integração será entregue um serviço de melhor qualidade à população de Saquarema. Serão recuperados 12 policiais para a atividade FIM, que é um serviço policial ostensivo nas ruas. Com PMRJ e a Guarda trabalhando desta forma, teremos a diminuição das ocorrências de vandalismo, violência contra a mulher, diminuição do tráfico e uso de drogas, do índice de homicídios, diminuição dos índices de roubos e furtos e etc.” - Afirma o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade dos Santos.

O município de Búzios aderiu ao programa em dezembro de 2017 e tem se destacado entre as cidades com o menor índice de violência na Região dos Lagos. A integração Guarda Municipal e Polícia Militar gerou, na cidade, 100% de redução de furtos em diversas áreas.