Saquarema - A cidade segue mais um ano fazendo a população e turistas balançarem o esqueleto e esquentarem as praias.

Com a abertura do Festival de Verão 2020 marcada para o dia 9, com show da popstar Anitta, o evento apresenta uma vasta programação de shows ecléticos que se estendem de janeiro até fevereiro, no esquenta de carnaval com a Festa de Momo.

Durante os dias do festival, competições esportivas acontecerão na arena que será montada na Praia da Vila.

No dia 19 de janeiro, começam os jogos de futevôlei. As partidas de vôlei serão disputadas no dia 26. No dia 02 de fevereiro, será a vez do Beach Soccer e no dia 9, os surfistas cairão nas ondas do Maracanã do Surf. O festival encerra o esporte com a estreia do Futmesa no Festival de Verão de Saquarema, no dia 16 de fevereiro.

Todas as programações esportivas e culturais são abertas e gratuitas à população.