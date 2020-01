Vem dançar na praia

Saquarema - Durante cinco sábados seguidos, o Festival de Verão 2020 será regado a muito suor, ritmo e rebolado nas areias da Praia da Vila. A Arena de Esportes, montada no local, oferecerá aulões de dança em janeiro e fevereiro, a partir das 16 horas, gratuitamente.

Com a inclusão desta atividade no Festival de Verão 2020, realizado pela Prefeitura de Saquarema, um público diversificado de adultos, crianças, adolescentes e idosos, poderá soltar o corpo e aprender novos ritmos com a Zumba, que envolve estilos como samba, funk e axé.

O calendário de aulões divulgado no site oficial da Prefeitura de Saquarema inclui Prof. Sérgio Coelho, no próximo dia 18, Prof. Wellitinho, dia 25, Profª. Eduarda no dia 1º de fevereiro, dia 8 de fevereiro Prof. Sérgio Coelho agita mais uma vez as areais e, o último aulão, será marcado com a presença do Prof. Baiano Audácia Pura.