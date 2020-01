Prefeitura inicia novo ciclo de Cursos Pré-ENEM

Saquarema - Está começando um novo ciclo de cursos gratuitos na cidade. Realizados no Centro de Capacitação Profissional, em São Geraldo, os moradores de Saquarema, além de terem a oportunidade de receber capacitação para ingressarem nas Forças Armadas, também poderão cursar o preparatório para as provas do ENEM.

No site oficial da prefeitura, consta cada descrição e pré-requisito que devem ser observados pelos candidatos ou responsáveis.

“Estamos investindo pesado na Educação. Da creche ao Ensino Superior, estamos criando oportunidades para que as crianças tenham ensino de qualidade e que nossos jovens possam ingressar em boas universidades ou nas Forças Armadas. Estes cursos, que na maioria das vezes são muito caros, serão oferecidos gratuitamente à população”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

As inscrições já podem ser realizadas na secretaria da unidade, que funciona de 2ª a 6ª feira, das 18 às 21 horas.

Os cursos serão oferecidos a partir do dia 10/02.