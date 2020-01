Carga de cigarros roubada em Saquarema

Saquarema - Dois homens armados renderam o motorista e roubaram a carga de cigarros da empresa Souza Cruz, na manhã desta quinta - feira (16), no bairro de Bonsucesso.

Segundo a polícia, os criminosos estavam em um Fiat Dobló e abordaram o motorista do veículo com uma arma, em plena via pública. Os bandidos tentaram fugir pela pela Estrada Velha, entre os bairros de Sampaio e Jaconé.

A Polícia Militar iniciou perseguição aos assaltantes, que foram cercados próximo ao Distrito de Sampaio Corrêa. Houve troca de tiros, os dois bandidos foram presos em flagrante, uma pistola apreendida e a carga roubada foi recuperada.