Prefeitura de Saquarema convoca candidatos aprovados nos últimos Processos Seletivos

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, publicou nesta quarta - feira (15), em seu site oficial, a convocação dos candidatos aprovados nos Processos Seletivos Simplificados nº 002/2019, nº 003/2019 – Odontólogo e nº 004/2018 Assistente Social e Fonoaudiólogo.

Conforme descrição no site, para contratação temporária, os candidatos aprovados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no Centro Administrativo Municipal, na Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça – Saquarema, no dia 22/01/20, quarta-feira, às 10:00 horas, para realização de exame médico admissional e apresentação dos documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos, conforme o edital publicado pela prefeitura.