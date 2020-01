Governador do Rio de Janeiro assina o convênio do PROEIS

Saquarema - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública do município e a Secretaria de Estado de Polícia Militar firmaram convênio do PROEIS nesta sexta (17). A SEPM publicou na edição de de hoje o Termo de Cooperação para a implantação do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança). O convênio permitirá que a Prefeitura de Saquarema faça a contratação de policiais em período de folga para trabalhar na cidade.

Segundo estudos da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, o PROEIS poderá ser implantado já a partir do mês de fevereiro. De início, oito policiais atuarão no reforço do policiamento na cidade nos dias úteis. Nos finais de semana, o número de policiais será ampliado. Pelo convênio, a Prefeitura de Saquarema poderá contratar até 30 policiais para atuar diariamente no município.

Além de arcar com a remuneração dos policiais para a prestação do serviço em dias de folga, a Prefeitura de Saquarema vai adquirir 4 novas viaturas – e outras quatro motocicletas – para uso do PROEIS. Os veículos, bem como os policiais, ficarão baseados na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, em Bacaxá. De lá, eles serão designados para cumprir as rondas a pé ou nas viaturas, além do patrulhamento preventivo e ostensivo.

“Sempre estivemos preocupados com a segurança de nossos moradores e turistas. Desde 2017, estamos trabalhando em parceria com a Polícia Militar para que esse convênio pudesse se tornar uma realidade. Hoje, com a efetivação do PROEIS, Saquarema poderá ser uma cidade mais segura, e a Prefeitura tem uma parcela muito importante nessa conquista”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Os convênios entre a Polícia Militar e prefeituras têm sido estimulados pela Secretaria de Estado de Polícia Militar como estratégia de segurança pública. Os convênios através do PROEIS geram benefícios para todos – para a cidade, incluindo moradores, visitantes, administradores públicos e empresários; e para os policiais militares, que passam a contar com remuneração extra, sem precisar recorrer à prestação de serviços informais, que são inseguros tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista jurídico.

O convênio entre a Prefeitura de Saquarema e a Secretaria de Estado de Polícia Militar, assinado na última quinta-feira, tem prazo de um ano, podendo ser renovado por mais um ano, a critério das partes.