O Big Rider saquaremense Lucas Chumbo é um dos participantes do BBB20

Saquarema - Saquaremense, um gato de 1.89 metros e 86 quilos bem distribuídos, surfista, 24 anos, Lucas Chumbo, o top 3 do mundo em ondas gigantes, foi confirmado como integrante do time que compõe o BBB20 no último sábado (18), pelo apresentador Tiago Leifert, durante o programa Caldeirão do Hulck, na TV Globo.



“Com certeza vai rolar um romance. Eu não vou conseguir ficar na casa 3 meses sem um romance”. - disse o Big Rider.



Lucas nasceu e mora em Saquarema, mas viaja o mundo atrás das ondas gigantes e perfeitas. Vive cercado de natureza e amigos. Dividir a casa com os outros brother’s não será uma grande dificuldade para um campeão que passa seu tempo se aventurando em equipe.



“Vivo para superar meus limites nas maiores ondas do mundo. Volto de Nazaré com mais de 40 ondas no último swell, e agora começo o maior desafio da minha vida, confinado longe do mar e das pessoas que amo. Vou me testar ainda mais, me redescobrir em um ambiente totalmente diferente, e conto com a torcida de todos vocês. Jamais deixarei de ser o Chumbo big rider, disso podem ter certeza, e vou levar todos os ensinamentos do surfe comigo. A partir de agora, quem assume o controle das minhas redes sociais é minha equipe e família. Vocês sabem onde me ver, todos os dias, 24 horas! É só ligar a TV, celular ou tablet!” - Se despediu o surfista pelas Redes Sociais.



Lucas esteve pela última vez em Saquarema há 2 semanas e não voltou mais para casa. De Nazaré, em Portugal, onde buscava as ondas perfeitas, foi direto para o hotel, na última sexta-feira (17), para o confinamento do BBB20.