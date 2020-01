Saquarema - Na manhã de ontem (20), a auto viação 1001 passou a servir a população do município no Terminal Rodoviário do distrito de Bacaxá.

O ponto, que era utilizado apenas para os ônibus municipais da empresa Rio Lagos, já está funcionando com a linha intermunicipal Niterói X Saquarema (Via Jaconé), atendendo a população que se desloca para algumas cidades da Região Metropolitana do Rio.

A empresa informou que os novos itinerários e horários serão divulgados em breve.