Pai de Lucas Chumbo revela a personalidade do Brother e fala sobre sua vida aqui fora

Saquarema - Natural de Cabo Frio, mas criado no Maracanã do Surf. É de berço que ele traz o amor pelo mar, pelas ondas e a busca pela adrenalina. O pai de Lucas Chumbo, Gustavo Chumbão, também surfa e é um apaixonado pelo mar.

Lucas está desde a última sexta confinado com os participantes “camarote” do BBB 20 e esteve pela última vez com o pai no dia do confinamento.



“Estivemos juntos no dia do confinamento antes dele entrar; foi emocionante e muito desafiador. Não consegui conter as lágrimas e estou feliz com a oportunidade que bateu em nossa porta “. - Desabafa Gustavo Chumbão.



Gustavo garantiu que essa será uma das disputas mais intensas, emocionantes e competitivas da vida do filho. Ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de aprendizado unida à projeção que Lucas precisa.



“Lucas tem o temperamento muito tranquilo, da paz… mas é ligado no 220W, o mar o acalma. Talvez a falta dele o deixe um pouco atrapalhado, mas ele se adapta… Vai dar certo!”- completa Chumbão.



O menino de sorrisão e vibe altas ondas deixou do lado de fora apenas a família, amigos, amigas e a torcida do pai para que ele encontre lá dentro alguém que o deixe com o coração em paz.



Lucas foi criado em Saquarema, surfando desde os 3 anos em suas pistas de treino; que sempre foram a Praia da Vila, Itaúna, Barrinha e a Laje de Manitiba.



É provável que a gente ouça nas suas orações feitas dentro da casa do BBB 20, o Big Rider saquaremense mencionando sua protetora, Nossa Senhora de Nazareth.