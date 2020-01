Desempregado sai às ruas de Saquarema com cartaz pedindo emprego

Saquarema - José Jorge, de 39 anos, chamou a atenção de quem passava pela principal rua do comércio de Bacaxá, distrito de Saquarema.



Em pé, debaixo do sol escaldante e sensação térmica de 37ºC, na esquina de uma das ruas mais abafadas e movimentadas da cidade, o homem implorava por uma oportunidade de trabalho, segurando um cartaz de isopor que dizia “Preciso trabalhar, você podia ajudar?” e seu número de telefone.



Em entrevista ao O Dia, ele contou que está desempregado desde 2013 e que a única renda que tem é de alguns “bicos” que consegue. José morava em Cachoeira de Itapimirim, Espírito Santo e se mudou para Saquarema, em setembro do ano passado, para tentar uma vida melhor e não conseguiu.



“Estou atrás de serviço e nada aparece. Acabou o dinheiro, já distribuí currículo e não consegui nada fixo. Meu sonho é conseguir assinar minha carteira e trazer minha mãe, que tem 66 anos para morar aqui comigo, mas preciso ter um trabalho de verdade.” - desabafa José.

Sua foto com o cartaz viralizou nas redes sociais e grupos da cidade. Na hora do almoço, José foi convidado a almoçar com um rapaz que lhe ajudaria com um bico.



“Agora, só preciso do emprego fixo, mas tenho certeza de que Ele continuará abençoando." - finalizou José.