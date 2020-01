Coveiro acusado de estupro é preso em Saquarema

Saquarema - O homem, identificado como José Gonçalves de Oliveira, 68 anos, procurado desde o dia 15 de janeiro, quando foi expedido seu mandado de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na última segunda-feira.

Um vídeo da mãe da menor, pedindo socorro e expondo abertamente os fatos, viralizou nos grupos e redes sociais da cidade no início de janeiro, gerando revolta e indignação na população.

Fontes dizem que as investigações sobre o caso continuam em sigilo e segundo informações da polícia, o acusado mantinha relações sexuais com uma menor de 14 anos, dentro da sua casa, no distrito de Sampaio Corrêa.

Policiais da 124ª DP, onde o crime estava sendo investigado, chegaram até ele com o desenrolar das investigações, que apontaram que o homem estava escondido na casa do irmão, quando foi detido, conduzido à UPJ para as formalidades e aguarda transferência para a unidade prisional, onde ficará à disposição da justiça.