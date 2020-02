Saquarema - O projeto “Um dia no Parque - Preservando Vilatur”, se tornou um programa contínuo que começou no fim do ano passado e vem crescendo e chamando atenção da comunidade do balneário, conhecido por suas riquezas naturais.

Através de trilhas, caminhadas ecológicas e rodas de bate-papo, os organizadores do evento fazem um trabalho de conscientização e sensibilização dos moradores das comunidades de Vilatur que ficam no entorno do Parque Estadual da Costa do Sol. O Parque começa em Saquarema e termina em Búzios, abrange 6 municípios e 43 áreas de preservação que abrigam milhares de espécimes da fauna e da flora que só se desenvolvem nele.

“É um programa muito importante para que a comunidade entenda como é especial o local que eles moram. Queremos sensibilizar a comunidade para que ela pense globalmente e aja localmente. O local é um laboratório natural a céu aberto, onde pesquisadores do mundo inteiro visitam. A Lagoa Vermelha, em Vilatur, está caminhando para se tornar um patrimônio mundial credenciado pela Unesco e a maioria da comunidade não faz ideia da importância da sua preservação.” - esclarece Shantala Torres, sócia-fundadora da BlueBirdsBr.

Galeria de Fotos Empresa de ecoturismo desenvolve projeto socioambiental em Vilatur BlueBirdsBr

A 3ª edição do evento, que é exclusivo para moradores do bairro, será regado por muita aventura e conhecimento. O encontro começará com uma caminhada até a Salina, que é a segunda salina mais antiga do país e, em seguida, os moradores serão conduzidos à Enseada Cristal. O passeio será direcionado por biólogos e guias credenciados pelo INEA, com direito a esclarecimentos e rodas de conversa.

O projeto tem a colaboração da Prefeitura de Saquarema, da AMATUR, da APA de MASSAMBABA, do Parque Estadual da Costa do Sol e do Programa GeoParque Costões e Lagunas do estado do RJ.

O encontro acontecerá no dia 19 de fevereiro, às 7h e a saída será do Restaurante Lancaster, na Praia de Vilatur.

Para participar do evento os moradores do bairro só precisam doar 1 quilo de alimento não perecível e fazer a inscrição através do número (22) 974007709.