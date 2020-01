Responsáveis recebem as chaves dos primeiros quiosques da nova orla de Saquarema

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema entregou as chaves dos três primeiros quiosques das novas orlas da cidade. Modernos e compondo a orla de Itaúna, que foi recém reformada, os quiosques seguem o novo padrão mobiliário das orlas da cidade. A prefeitura informou que nos próximos meses, também serão entregues os dos bairros de Jaconé e Vila (Centro).

“A população sempre quis o retorno dos quiosques para as orlas. Estamos trabalhando para atender esta demanda. Entregamos os de Itaúna e, os de Jaconé, estão com obras adiantadas. Em breve, a Vila também ganhará os novos quiosques. Além de estruturar nossas orlas, estamos gerando emprego e renda para a população”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Um termo de permissão remunerada de uso de bem público foi assinado nesta terça-feira (28), pelo responsáveis, que foram determinados após chamamento público realizado pela prefeitura.

O site oficial da prefeitura diz que para os quiosques de Jaconé e Praia da Vila, a seleção dos interessados será feita seguindo o modelo adotado em Itaúna, com Chamamento Público publicado pelo Departamento de Licitação e Contratos no site www.licitacoes.saquarema.rj.gov.br e no Diário Oficial de Saquarema, disponível em www.dos.saquarema.rj.gov.br. E que os interessados em administrar os quiosques deverão ficar atentos a estes dois canais de comunicação para acompanhar datas, documentações e demais informações.