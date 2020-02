Faetec oferece esporte gratuito em Saquarema

O projeto Faetec em Movimento será realizado na unidade Helber Vignoli Muniz da Faetec, localizada em Bacaxá. A unidade oferece 5 modalidades de esporte gratuito às crianças e adolescentes da região, com faixa etária entre 12 a 15 anos.

Serão 210 vagas entre jiu-jítsu, vôlei, natação, handebol e wrestling.

“Queremos estimular a prática esportiva para os alunos da unidade, moradores da região e de municípios próximos. Esse projeto foi lançando no ano passado em Mesquita e é uma satisfação poder ampliar para a Região dos Lagos. Nosso objetivo é oferecer nas demais unidades da Rede”, destacou o presidente da Faetec, Romulo Massacesi.

Os interessados podem fazer a inscrição entre os dias 11 e 21 de fevereiro na secretaria da unidade, das 11h às 17h. É só acessar o site da Faetec para verificar a documentação necessária.

As aulas serão ministradas no Centro de Educação Física e Esportes Bacaxá e terão início no dia 2 de março.