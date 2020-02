Saquarema ganha novo posto de atendimento do INSS

Saquarema - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inaugura, esta semana, um novo posto de atendimento em parceria com a Prefeitura de Saquarema. O atendimento será realizado no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, no bairro Porto da Roça.

A parceria entre o órgão e a prefeitura pretende atender a população com métodos modernos, agilizando e melhorando cada vez mais seus serviços na cidade, exceto perícias, que continuarão a ser realizadas em outras agências, como a de Araruama.

A inauguração do novo posto do INSS está marcada para esta quinta-feira, 13, às 15 horas Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça.