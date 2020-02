Esporte em Alta: Mais atletas de Saquarema no pódio

Saquarema - No último final de semana, os jovens saquaremenses Matheus Paulo, João Pedro Araújo, Maria Luísa Bravo e Saulo Bravo, ganharam o 1º lugar em suas respectivas categorias na competição Pan Kids IBJJF de Jiu-Jitsu, em Long Beach, na Califórnia – EUA.



A mãe de dois dos representantes, Mayara Bravo, conta com orgulho que desde muito jovens, Maria Luísa Bravo e Saulo Bravo fazem história no jiu-jitsu brasileiro, ganhando inúmeras competições nacionais e internacionais.

A Bolsa Atleta ajuda estes jovens atletas em suas jornadas. “Somos muito gratos quanto à bolsa, porque eles nunca tiveram o apoio de ninguém”, afirmou Mayara.



O Bolsa Atleta é um programa que oferece auxílio financeiro. Ele é dividido em diversas categorias, de acordo com o nível do atleta. O objetivo é, além de fomentar o esporte, garantir que o atleta possa se dedicar ao esporte que pratica, com exclusividade.



“Fico muito feliz de ver que o programa bolsa atleta auxilia tanto os atletas do município a seguir carreira no esporte. Sei que esse incentivo é essencial para que eles possam progredir como atletas”, declarou a Prefeita Manoela Peres.