Saquarema investe em turismo

A prefeitura de Saquarema, em parceria com o SEBRAE, realizará o seminário “INVITUR – Como Ferramenta de Planejamento”.

O encontro, que será realizado principalmente para as pessoas que fazem parte do trade turístico da cidade, como empresários, donos de hotéis, pousadas e restaurantes, pessoas que trabalham com transporte de passageiros, donos de agências de turismo e outros trabalhadores do ramo, dará início ao levantamento de informações do Inventário Turístico de Saquarema, ferramenta importante que permitirá investimentos na área do turismo de forma planejada e define as principais estratégias para aumentar o desenvolvimento desta área no município.

O evento está marcado para o dia 11/03, às 09:30 no Teatro Municipal Mário Lago.

Para inscrições e informações, o SEBRAE disponibiliza o telefone 2643-0805 e o e-mail regiaodoslagos@sebraerj.com.br