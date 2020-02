Ver para Aprender: Projeto realiza exames de visão nos alunos

Saquarema - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura em parceria com a Clínica de Olhos Dr. Serodio, está realizando uma ação voltada para testar a acuidade visual dos alunos do primeiro ano da rede municipal de educação. Centenas de alunos passarão por exames para verificar a necessidade de tratamento visual no município.

O projeto Ver para Aprender já realizou exames em diversas escolas da cidade. Com uma testagem simples é possível diagnosticar as necessidades de avaliação dos alunos, que são encaminhados para tratamento na Clínica de Olhos. Alguns problemas como Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo, Estrabismo, Catarata e Ambliopia, por exemplo, são rapidamente diagnosticados, facilitando o aprendizado na escola.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde publicados em 2006, pelo menos 13 milhões de crianças na faixa etária de 5 a 15 anos tinham algum problema de visão. Isso repercute diretamente no aprendizado e no comportamento da criança e os professores são de fundamental importância para o diagnóstico dos problemas oculares, pois convivem com os alunos diariamente.

O projeto inicia com o treinamento dos professores para diagnosticar os casos de baixa visão. Após esta primeira etapa, os professores aplicam o teste nas salas de aula e os alunos reprovados na testagem são recrutados para realização de exames e consultas oftalmológicas.

Agilizando ainda mais o processo, a Prefeitura instituiu a Caderneta da Visão. O documento será entregue aos responsáveis pelos alunos que estão em tratamento para acompanhar o dia a dia de cada criança. Nesta caderneta, o médico preencherá as informações de cada consulta, bem como observações importantes e inerentes ao tratamento.

“A Clínica de Olhos tem apresentado excelentes resultados em nossa cidade. Estamos devolvendo a visão de centenas de saquaremenses que já estavam sem esperança de poder ter o tratamento oftalmológico concluído. Estamos oferecendo consultas, exames e cirurgias em nossa rede, pertinho de casa. Agora, com este novo projeto, vamos poder resolver um grande problema que atinge centenas de alunos: a baixa visão. Assim, poderemos dar mais qualidade de vida aos nossos alunos”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

O projeto Ver Para Aprender segue realizando consultas e exames nos alunos da rede municipal de educação. Na primeira etapa do projeto foram atendidos os alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental. Em 2020 acontecerá a ampliação para mais turmas.