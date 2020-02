Carnaval em Saquarema termina com um saudoso "até 2021"

Saquarema - O pierrot já desfila as lágrimas de despedida pelo último dia de carnaval em Saquarema. A maior festa popular do país vem ganhando um espaço incrível na cidade, com muita miscigenação, diversidade de gostos, ritmos e culturas, Saquarema marcou o carnaval da região.



Na orla da lagoa, os blocos mais populares agitaram os foliões ávidos por uma reboladinha até o chão, beijo na boca, pegação, senta, senta, senta e um combo de vodca com energético. Na agitação total, os trios elétricos com DJ’s tocando os últimos sucessos mantiveram a empolgação do povo que acompanhou logo cedo, cheio de energia, os blocos que começaram às 12h.

Os maiores e mais tradicionais blocos da cidade carregaram multidões, levadas pelas ruas dos bairros no embalo do samba. Com a bateria a postos, suas rainhas, madrinhas e porta-bandeiras, os blocos “As Virgens de Itaúna” e “Bloco do Truco” foram os destaques em 2020, no ritmo certeiro da alegria contagiante, talento e a super criatividade dos seus foliões.

Uma festa diferente, onde as máscaras, o bate-bola, pierrot, colombina e bailarina foram substituídos pelas fantasias de uma geração acometida por pressões políticas e sociais. "Policiais femininas e bandidos", "verdinhas", "piriguetes", "pitbulls", "anjos negros" e até um grupo de "esmalte Risqué", mostrando o consumo exacerbado das grandes marcas de estética, foram algumas das fantasias que compuseram a festa de Saquarema.



Eclético, diversificado e cheio de alegria, carnaval de Saquarema se destaca na região

Para os mais tranquilos, que procuravam um “carnazen”, restaurantes e pousadas da orla de Itaúna ofereceram programações lúdicas, com atividades circenses, marchinhas, confecção de fantasias, pinturas no rosto e debates políticos e culturais.

Teve briga, teve beijo, teve sumido e achado. Teve ressaca de gente e do mar. Há quem reclame de tudo nas redes sociais, há quem odeie o carnaval e o barulho que ele faz. Mas o que há mesmo é gente nas ruas, amor à festa mais linda e popular do país e a multidão querendo mais, mostrando a todos como o carnaval de Saquarema está crescendo.



Para encerrar o carnaval, a programação de hoje continua recheada de diversão, espalhada por toda a cidade. Às 14h tem batuque com “Bebum Difama” em Itaúna, às 15h tem “Turma do Barril” na Praia da Vila, às 18h o Bloco das Crianças continua, como em todos os dias, embalando os pequenos na aventura e magia do carnaval e, para fechar a festa, o “Bloco das Marchinhas” desfila tradicionalmente no Centro de Saquarema.



Vambora aproveitar o último dia!