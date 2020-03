Prefeitura de Saquarema realiza mais um Dia D contra o sarampo

Saquarema - A Secretaria de Saúde do Município entrou na reta final da Campanha de Vacinação contra o Sarampo. Amanhã (7), é o segundo dia D contra a doença e a vacinação se estende até o dia 13 em todos os postos.

A prefeitura aderiu à Campanha Estadual de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo, a“RJ Sem Sarampo”, que implementa medidas emergenciais para contenção do avanço da doença, considerando o cenário epidemiológico do sarampo no Estado. Desde o Início da Intensificação no município, em 2019, foram realizadas 4.345 doses e apenas 1 caso foi registrado.

O sarampo é uma doença muito contagiosa e de origem viral. O período de incubação é de cerca de 14 dias após exposição ao vírus e sua transmissão é via aérea, por contato direto com gotículas respiratórias de um indivíduo infectado do período que antecede a exposição até cerca de 4 dias após o início das erupções na pele.

Otite, laringite e pneumonia são algumas das complicações mais frequentes por consequência do sarampo. Em 1/1.000 casos também pode ocorrer encefalite, que deixa sequelas definitivas e a doença também pode ser mortal em 1 a 2 por cada 1.000 casos.

O Secretário de Saúde do município e médico, Pedro Ricardo Oliveira, alerta a população sobre o perigo de não se vacinar e comenta sobre a falta de conhecimento e a propagação das chamadas Fake News do movimento contrário à vacinação, que tem criado um cenário de queda na cobertura vacinal no Brasil e acendido alertas sobre risco de algumas doenças voltarem em todo país, como é o caso do sarampo.

“A finalidade das campanhas é reforçar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa e afeta, principalmente, crianças. Apesar da divulgação massiva da campanha nas redes, a população não compareceu da forma esperada e o ideal é que, quem não consiga comprovar que possui as duas doses necessárias para a sua imunização, compareça às unidades para que possamos realizar a atualização.” - Afirma Ana Paula Duarte, Diretora de Vigilância em Saúde do município.

Esquema vacinal a ser avaliado consiste em comprovação de:

Dose D(Zero) – deverá ser considerada 01 dose em crianças de 06 meses a 11 meses e 29 dias;



02 doses – deverão ser consideradas 02 doses para a população de 01 ano a 29 anos, 11 meses e 29 dias;



01 dose - deverá ser considerada 01 dose para a população de 30 a 59 anos, 11 meses e 29 dias.