Guarda Municipal e PM ganham reforços em Saquarema

Saquarema - Na manhã de ontem (6), a cidade passou a contar com a atuação de mais dois guardas municipais em regime adicional de serviço (RAS) na praça do Bem Estar e outra dupla na Rua Professor Francisco Fonseca, no Centro de Bacaxá.

Na próxima segunda-feira (9), o Proeis também ganhará reforços de mais 8 policiais, um número significativo, que totaliza mais 18 policiais trabalhando na cidade diariamente.

O reforço será utilizado no horário de 13h à 01h com intuito de auxiliar a PMERJ no combate à criminalidade nos locais onde há os maiores índices de ocorrências, de acordo com as metas de segurança estabelecidas pelo ISP.