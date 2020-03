Reféns são encontrados na mata de Saquarema

Saquarema - Dois reféns foram libertados pela PM após serem encontrados amordaçados e imobilizados, na mata do bairro Alto Retiro, na tarde do último sábado (7).

Segundo informações da polícia militar, quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região levaram as vítimas para uma suposta execução. Policiais do 25º batalhão, de Cabo Frio, cercaram a área e trocaram tiros com os suspeitos, após uma denúncia feita por parentes de uma as vítimas.

Os suspeitos tentaram fugir do local mas foram capturados e encaminhados à delegacia, onde foram ouvidos e enquadrados nos crimes de ameaça e lesão corporal.

Conforme a Drª Tatiana, delegada da central de flagrantes da 118º DP, não houve presença de nenhuma circunstância flagrancial disposta na lei e os suspeitos foram liberados.